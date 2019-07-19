Isparta'nın AVM zinciri Önder Şekerleme AVM şubelerinde indirim fırsatları devam ediyor.
Önder AVM indirim günleri 20 Temmuz ve 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. (Yarın Başlıyor)
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İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
- Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
- Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
- Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57
- Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
- Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)