Okul Kantinlerinde Denetimler Titizlikle Devam Ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüzün Risk Esaslı Denetimler çerçevesinde çalışmaları devam etmektedir.

Bu çalışmalarda bütün gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler; kasaplar, et işleme tesisleri, yem satış noktaları, yem depoları ve fırınlar, lokantalar, yemekhaneler, pastaneler, marketler, dönerciler, gıda depoları ve özellikle okul kantinleri denetlenmektedir. 2019 yılı içerisinde bu an itibariyle Isparta İlimiz genelinde 6832 gıda denetimi ve 182 yem denetimi yapılmış; 247 adet Gıda numunesi ve 53 adet Yem Numunesi alınarak Bakanlığımızın laboratuvarlarına gönderilmiştir.

Bu doğrultuda İlimizde bulunan resmi ve özel okul kantinlerinde denetimler hassasiyetle devam etmektedir. Denetimlerin yanı sıra okul yönetim ve öğretmenlerine de bilgilendirme eğitimleri yapılmaktadır.

Gıda kontrolörlerinin yaptıkları denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürü V. Eyup Adıgüzel ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Arif Taşagiren’ de katılarak denetimleri yerinde gözlemlediler.

İl Müdür V. Adıgüzel, “Kontrollerimiz sonucu resmi ve özel okul kantinlerinin, yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi‘ne uygunluğu denetleniyor. Bakanlığımız tarafından, tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Bakanlıkça, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesini talep ediyoruz.” Dedi.

İlimizde resmi ve özel olarak hizmet veren Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki bütün kantinler ve okul, pansiyon, yurt yemekhaneleri Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüzdeki gıda kontrolörleri tarafından hijyen ve sanitasyon, gıda güvenilirliği açısından hem rutin olarak hem de vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda da hızlı ve etkin bir şekilde denetlemelerimiz yapılmaktadır.



Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü



