Yeni Eğitim Dönemi İçin Vali Seymenoğlu’ndan Önemli Talimatlar

“Çocuklar; Bu Millet İçin Geleceğimiz İçin Çok Çok Özel”

Denetimler Artacak

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Öğretmenevi toplantı salonunda Eğitim, Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgili daire müdürleri, okul yöneticileri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.Toplantının başlangıcında katılımcılara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Burak Lehimer il merkezinde ve ilçelerde biten eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmaların sonuçları hakkında ve yeni dönemde alınacak tedbirler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü eğitimcisi Polis Memuru Engin Çağlar’da bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bağımlılığın önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili kısa bir eğitim vererek aileleri ve öğretmenleri bilgilendirdi.Toplantıda ayrıca İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Bayram Kaya da sorumluluk alanlarında bulunan okullarda alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak bilgi aktararak tüm vatandaşların hiç çekinmeden herhangi bir olumsuzluk anında Jandarma birimlerini aramaları söyledi.Yeni eğitim öğretim döneminde alınacak tedbirlerle iyileştirilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu ise yaptığı konuşmada özellikle okul kantinlerinin ve öğrenci servislerinin denetimlerinin arttırılması talimatı vererek; bağımlıkla mücadelede asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.Vali Seymenoğlu; “Öğrencilerimiz zamanlarının büyük çoğunluğunu okullarda ve okul bölgelerinde geçiriyor. Bunun içinde okul çevrelerini; o bölgedeki esnafımızı da, insanımızı da üzmeden, rencide etmeden, kontrol altında tutmamız lazım.” dedi.Vali Seymenoğlu; “Uyuşturucu madde kullananların çoğu ailesi ile yaşadığı evde kullanıyor. Bu tür sıkıntılı durumlarda çocuklarımızı okullarda da takip edelim ve aileleriyle irtibata geçelim. Çocuklar bizim için, devletimiz için, bu millet için geleceğimiz için çok çok özel. Bu konuda okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin tecrübelerinden faydalanmak lazım. Çocuklarımızı eğitememişsek, sosyal ortama katamamışsak, sıkıntılarını yakinen takip edememişsek, ailesiyle irtibata geçememişsek o çocuk istediği kadar sınavlarda başarılı olsun, bir müddet sonra mutlaka sıkıntı yaşayabiliyor. Yani sıkıntılarla karşılaştığında nasıl göğüsleyeceğini de çocuklarımıza anlatmamız ve öğretmemiz lazım.”“Özel ve milli eğitime bağlı okulların kantinlerini sıklıkla denetleyeceğiz. Kantinlerde gazlı içeceklerin ve hamburger türü yiyeceklerin satışını yasaklayacağız. Bunu yasakladıktan sonra çevrede bunun arzını yapan bakkallar ve büfeler oluşmaya başlıyordur, onlara yönelik de hukuk sınırları içerisinde ne varsa onları yapacağız. Yani çocukların en azından bu ürünlere daha zor ulaşmaları için elimizden gelen gayreti sarf etmiş olacağız. Okulların çevresindeki açıkta sigara satanlar var. Onlarla da emniyet ve jandarma üzerinden epeyce mücadele ediyoruz. Servis şoförleri sık sık değişiyorsa trafik ekiplerini ve milli eğitim müdürlüklerini arayıp müdahale edin. Okul yönetimi olarak da sizde sabah gelen servis şoförlerine sizde bir göz atın. Servis şoförlerinin kural ihlalleri yapması halinde ilgili birimlere haber verin.” dedi.