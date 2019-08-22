Isparta Belediyesi 9 Eylül’de başlayacak olan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde merkezde bulunan ilk, orta ve liselerin Milli Eğitim Müdürlüğünce talep edilen okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, geleceğin teminatı olan gençlerin daha iyi bir ortamda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, belediye müdürlüklerine vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçen Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü okullarda hummalı bir çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okul bahçeleri temizlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü de eksiği olduğu bildirilen okulların asfaltlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mehmet Tönge Mahallesi Mehmet Köse İlkokulu ve Ortaokulunun 3500 metrekarelik okul bahçesi asfalt çalışmasının yanı sıra yine Şehit Göksel Koç Ortaokulu, Zehra Ulusoy İlkokulu ile Merkez Kız İmam Hatip İlk ve Ortaokulları bahçelerinde asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı olan 9 Eylül 2019 tarihine bitirilmiş olacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Okulların eğitim ve öğretim yılına açılmadan belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen okul bahçelerinde gerekli iyileştirmelerin tamamlanacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bize ulaştırılan talepler doğrultusunda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Okul bahçelerimiz temizleniyor, peyzaj istenen yerlerde çalışmalar yapılıyor. İstenen okullarımızın bahçelerinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımızı ilk ders ziline yetiştireceğiz. Bu vesileyle yaptığımız çalışmaların öğrencilerimize, öğretmen ve idarecilerimiz ile milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri temennilerinde bulunuyorum” dedi.