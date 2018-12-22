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Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre 21/12/2018 tarihli Resmi Gazete ilanında belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına; Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar başvuru formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.