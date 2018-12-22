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Isparta'da öğretim üyesi alımı ilanı

Isparta'da öğretim üyesi alımı ilanı
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Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre 21/12/2018 tarihli Resmi Gazete ilanında belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, başvuru formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına; Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar başvuru formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte kadronun ilan edildiği birime başvurmaları gerekmektedir.

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