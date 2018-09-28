SDÜ müh. fak. elektronik ve haberleşme müh. Böl. öğretim görevlisi Mehmet Kansız, tüm öğrencilere güvenlik konusunda uyarıda bulundu.Mehmet Kansız Isparta Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve Isparta'da yaşayan vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sorunların çözülmesi ve güvenlik açıklarının bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi.Mehmet Kansız aynı zamanda Isparta'da güvenlik kamerası,mobesa ve karanlık kalan mahallelerin aydınlatma gücünün artırılmasının son derece önemli olduğuna da dikkat çekti.' Dedi.