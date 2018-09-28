TÜM ÖĞRENCİLERE UYARI
SDÜ müh. fak. elektronik ve haberleşme müh. Böl. öğretim görevlisi Mehmet Kansız, tüm öğrencilere güvenlik konusunda uyarıda bulundu.
Mehmet Kansız Isparta Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve Isparta'da yaşayan vatandaşların can güvenliğini tehdit eden sorunların çözülmesi ve güvenlik açıklarının bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi.
Öğretim görevlisi Mehmet Kansız şöyle devam etti;
''Son günlerde Isparta'da yaşanılan üzücü ve ders alınması gereken olaylar meydana geldi.Bu sebeble buradan Isparta'da bulunan öğrencileri de uyarmakta fayda görüyorum.Tanıdığınız biri bile olsa şehir merkezine,merkezden herhangi biryere gitmek için otostop çekmenin,sizi götürmek için duran bir araca binmenin can güvenliği açısından tehlikeli olabileceğini unutmayın! Otobüsü yada kendi aracınızı kullanın!''
AYDNLATMA VE MOBESA
Mehmet Kansız aynı zamanda Isparta'da güvenlik kamerası,mobesa ve karanlık kalan mahallelerin aydınlatma gücünün artırılmasının son derece önemli olduğuna da dikkat çekti.
'' Şehir merkezi dahil sokak ve cadde aydınlatmalarının ,mobesa sisteminin yeterli olmadığı bölgelerin tespit edilip çalışma yapılması Ispartamıza büyük fayda sağlayacak kişi güvenlik riskini minimize edecektir.'' Dedi.