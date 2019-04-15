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Prof. Dr. Metin Işık “Aşkın Beden Dili”ni Anlattı

Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Işık, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Aşkı Nasıl Tanımlarsınız?” başlıklı konferans ile üniversitemizin konuğu oldu.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erdem yaptı. Prof. Dr. Erdem, yıllardır edebiyata, şiirlere, şarkılara konu olan aşkın derinliğinin anlatılacağı seminerin verimli geçmesini dilediğini belirtti.Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Işık, Fransız Yazar Frédéric Beigbeder’ın “Aşkın Ömrü Üç Yıldır” isimli kitabında yer alan: “Bir kadına onu sevdiğimizi söylediğimizde, yalan söylediğimizi sanabiliriz ama bunu söyleten bir şey vardır, dolayısıyla söylediğimiz doğrudur” cümlesi ile sözlerine başladı.Aşkın beden dili ile ilgili ipuçları veren Prof. Dr. Işık, aşkın göz, yüz ve ellerden rahatlıkla anlaşılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Işık, “Karşınızdaki kişinin size bakarken gözbebekleri büyüyorsa bu onun size ilgi duyduğunun göstergesidir. Göz bebekleri bir cazibe merkezidir. Aşık bir kişinin kirpikleri normalden fazla titrer, kırpma sayısı artar, heyecandan ellerini kontrol etmekte zorlanır.” dedi.Aşık olan kişinin yüz ifadeleriyle de mutlu olup olmadığını belli ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Işık, bir insanının tebessümünün 90 metre uzaktan görülebildiğini vurguladı. Kadınların ve erkeklerin bedenleri ile aşkı nasıl anlattığını değerlendiren Prof. Dr. Metin Işık, katılımcılara tavsiyelerde bulundu.