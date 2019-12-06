İletişim Fakültesi Öğrencileri Yaşlıların Yüzünü Güldürdü

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi sakinlerinin yüzünü güldürdü.Fakülte Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan’ın Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırmaları dersi kapsamında öğrenciler Ayşe Karadağ, Gülnaz Yılman, Gaye Mavi, Rumeysa Yağcı, Nur Turhan ile Hamza Akhan “Huzurlu Günler” isimli bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi sakinleri ile bir araya gelen öğrenciler, yaşlıların yüreklerine dokunarak onların hoş vakit geçirmelerini sağladı. Sıradan huzurevi ziyaretinin aksine eğlenceli ve nostaljik bir havanın oluştuğu etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları konseptle 80’li yıllara köprü kurdu. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahnelerinin izlenmesinin ardından artistlerin kim olduğunu bulmaya çalıştıkları soru cevap oyunları oynandı.Yaşlılarla güzel vakit geçiren öğrenciler, “Toplumun önemli değerleri olan yaşlılara saygı ve sevgi göstermemiz gerekir. Yüzlerine yansıyan mutluluğu görmek bizi de mutlu etti. Yaşlılara sahip çıkmalıyız, onları ihmal etmemeliyiz.” dedi.