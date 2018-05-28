Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, fakülte önünü ‘Dumansız Hava Sahası’na dönüştürdü.SDÜ Genç Yeşilay Topluluğu tarafından örnek bir proje geliştirildi. Bağımlılıklarla mücadelede öncü olan topluluk üyeleri, sigaranın yoğun olarak kullanıldığı Teknoloji Fakültesi girişini ‘Dumansız Hava Sahası’na dönüştürdü.SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş’ın destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, ‘Sigarayı bırak, hayatı bırakma’ mesajı verildi.İHA