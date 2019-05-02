Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı.Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yalvaç Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulunda robotik kodlama sınıfı açıldı. Açılışa katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kodlama temelli robot çalışmaları, bilgisayar programları ve 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen materyalleri inceledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Seymenoğlu, teknoloji çağında teknolojiden uzak kalmanın mümkün olmadığını belirtti.Yazılımın bu yüzyılın en önemli konulardan olduğuna aktaran Seymenoğlu, şöyle devam etti:"Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle çocuklarımızın bu işle yakinen ilgilenmelerine fırsat sunmamız lazım. Çünkü yazılım bu yüzyılın en önemli konularından birisi, çocuklarımız da bu konuda oldukça başarılı ve meraklı, bugünkü çalışmalarından bunu da gördük. Ben çocuklarımızdan şunu da istiyorum, sadece bu tür çalışmalarla sınırlı kalmamaları lazım, diğer taraftan okul eğitimlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için anne ve babalarının, öğretmenlerinin söylediklerine de kulak vermeleri lazım. Vali amcaları için de günde en az bir sayfa kitap okumaları lazım. Ne kadar çok okurlarsa ufukları o kadar genişler. Daha çok şeyi merak ederler."ISPARTA (AA) -