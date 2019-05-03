Isparta'da öğrenciler için Çocuk Tarım Kampı

Isparta'da öğrenciler için Çocuk Tarım Kampı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.05.2019 17:24
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Lider Çocuk Tarım Kampı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinlikleri başarıyla tamamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2014 yılından itibaren "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine, doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp etkinlikleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, İlimizde Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklere Isparta Merkez Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden toplam 25 öğrenci katıldı.
İlk gün Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit Piyade Uzm. Çvş. Ali Yılmaz toplantı salonunda "Lider Çocuk Tarım Kampı" logolu pasta kesilerek İl Müdürümüz Enver Murat Dolunay'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin açılış törenine, Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürleri Selçuk Karataş ve Halil Doğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Abdullah Borca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Şube Müdürleri ile Fatih İlkokulu Müdürü Hamidullah Sarı katıldılar.

Kamp programının teması bu yıl "Sıfır Atık" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi, atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Mücella Cebeci tarafından sunum yapılarak farkındalık eğitimi verildi.
Programın öğleden sonraki bölümünde Yıldırım Şekerleme imalathanesini gezerek lokum yapım aşamalarını gören öğrenciler sonrasında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvancılık işletmesi, kanatlı işletmesi, seralar ve meyve bahçeleri ile böcek müzesini gezerek bilgi sahibi oldular.
Lider Çocuk Tarım Kampının 2. gününde öğrenciler gezilerine Güneykent Kasabasında bulunan geri dönüşüm atölyesi gezisi ile başlayarak burada doğadan topladıkları taşları boyama ve yapıştırma tekniği ile süsleyerek kapı taşı yaptılar. Daha sonra gül müzesini ziyaret ederek Isparta gülünün geçmişi ile ve gül yağının nasıl elde edildiğine dair bilgiler aldılar.

Kampın öğleden sonraki bölümde ise Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Cebeci Süt Ürünleri Fabrikasında palyoçolar eşliğinde karşılanan öğrenciler üretim tesislerini gezerek yetkililerden bilgiler aldılar. Sonrasında Anadolu Etap İşletmesine giden öğrencilerimiz burada da elma suyu ve diğer meyve suları yapımı konusunda bilgi sahibi olarak fabrikayı gezme şansını buldular. Daha sonra İlimiz sınırları içerisinde bulunan Şahlanlar Su Ürünleri İşleme Tesisini gezerek su ürünlerinin işlenmesi ve alabalığın dondurulması konuları hakkında bilgi edindiler. Kampın son gününde ise ilk olarak küçükbaş hayvan işletmesi ziyaret edildi. Öğrenciler burada kuzu ve oğlak severek hayvan yetiştirme hakkında bilgiler edindiler. Sonrasında Can Solucan Gübresi İşletmesi ve ekmek fırını ziyaret edilerek solucanların geri dönüşümdeki yeri ve ekmeğin yolculuğu konularında bilgiler verildi. Kampın öğleden sonraki bölümde ise Zümre Alabalık İşletmesi Tesislerinde serbest oyun etkinlikleri sonrasında kampa katılan öğrencilere Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık tarafından katılım belgeleri verilerek kamp etkinlikleri sona ermiştir. Kamp süresince çocukların her türlü ihtiyaçları karşılanıp çeşitli hediyeler verildi. Kampa katıldıkları için çok mutlu olduklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve yeni bilgiler edindiklerini ifade eden öğrenciler kendilerine 3 gün boyunca rehberlik eden İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederek etkinliğin devam etmesi temennisinde bulundular.

Enver Murat DOLUNAY İl Müdürü V.
 
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