Isparta'da öğrenciler 1 TL'ye ulaşım için sıraya girdi

Isparta'da öğrenciler 1 TL'ye ulaşım için sıraya girdi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Öğrencilerin 1 liraya ulaşım yoğunluğu, uzun kuyruklar oluşturdu   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusufz Ziya Günaydın:   
  - “Öğrencilerimiz rahat okusun, daha uygun bir rakamla ulaşım sağlasın istedik”   
 
 - Isparta Belediyesi Encümeni tarafından 1 Temmuz’dan itibaren ikametgâhı Isparta’da olan öğrencilerin halk otobüslerinden 1 TL’ye yararlanması kararının ardından KYK’da kalan öğrencilerinde kapsama dahil edilmesiyle birlikte Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin Kaymakkapı Meydanı’nda bulunan kart dolum merkezi ve halkla ilişkiler ofisinde yoğunluk oluştu. Şu ana kadar 12 binin üzerinde öğrenci ikametini Isparta’ya taşırken, halk otobüsleri dolum tesislerinde yaşanan yoğunluğu inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın burada personelle ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler otobüslerden 1 liraya yararlanılması ile KYK yurtlarının da buna dahil edilmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.   

  Günaydın: “Öğrencilerimiz rahat okusun, daha uygun bir rakamla ulaşım sağlasın” 
  Isparta Belediyesi olarak öğrencilere ve dolayısıyla ailelerine de bir destek olmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Öğrencilerimize büyük bir hizmet yapılıyor. Öğrencilerimizden burada küçük bir şey istedik. İkametgahlarını buraya almalarını istedik. 7-8 senedir burada ciddi bir hakkımız zayi oluyor. Hem hakkımızı alacağız, hem de öğrencilerimize ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimiz 2 liralık otobüsten 1 liraya faydalanacaklar. Türk milletinin hassas yönü misafirperverliktir. İndirimle de bu özelliğimiz ortaya çıkıyor. Halk otobüslerimizle de bu konuda gönülle birlikte çalışıyoruz. KYK yurtlarımız da bu konuya dahil edildi.  Yine öğrencilerimiz için apart, özel yurt ve evlerde halkımıza biraz daha kira bedellerini indirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz. Yaşanabilir bir kentte bunların olmasını istiyoruz, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu da bir sosyal projemizdir. Öğrencilerimiz rahat okusun, daha uygun bir rakamla ulaşım sağlasın ve hatta araçlar arasında 30 dakikaya kadar ücretsiz aktarım olsun istedik. Halk Otobüslerimiz de bu konuya olağanüstü riayet ediyorlar. Isparta farklıdır, güzeldir, güzel insanlarla doludur. Esnafımız da bundan sonra daha farklı davranacaktır. Asker çıkışlarında da bu görülecektir bundan sonra. Misafirperverlik her tarafta buram buram kokacaktır. Bu buram buram kokma olayı Isparta halkının yapısı ve geninde mevcuttur, bunu biraz daha kabartmak istiyoruz. Kart dolum tesislerimiz çok yoğun çalışıyor. Yine otomatik kart dolum makinesi konmuştur. Günün 24 saatinde halkımız, öğrencimiz kartlarını dolduracaktır, böylece zaman kaybının da önüne geçmiş oluyoruz. Halk otobüslerimiz, hem belediyemiz hem de belediye meclis üyeleri olarak bu duyarlılığın gösterilmesinden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum.” 

  KYK’da kalan öğrenciler de yararlanıyor 
  Öğrencilerin ikametinin Isparta’da olması şartıyla halk otobüslerinden bir liraya faydalanması hizmetinin kapsamı genişletilerek KYK’larda buna dahil edildi. Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren ikametini Isparta’ya getiren ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri halk otobüslerine 1 TL’ye binme hakkını elde etmişti. Ayrıca yine karar gereğince aktarma dakikası da 15 dakikadan, 30 dakikaya yükseltilmişti. Bu karar sonrasında üniversite öğrencileri Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek ikametlerini Isparta’ya taşımıştı. Bu noktada özel yurtlar, apartlar ve evlerde oturanlar bundan rahatlıkla istifade ederken, Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler ise bundan yararlanamamıştı. Bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, KYK’larda kalan öğrencilerinde halk otobüslerinden bir liraya yararlanabilmeleri amacıyla yeni bir kararı belediye encümenine taşımıştı. 25 Eylül’de toplanan Isparta Belediye Encümeni, “İlimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizin de, ikinci adres olarak ikametgahlarını Isparta’ya almaları halinde indirimli tarifeden faydalanmasına” kararını almıştı. Böylece KYK’larda kalan üniversite öğrencilerine de halk otobüslerine 1 TL’ye biniş hakkının önü açılmış oldu. 
 
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İHA
                 
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