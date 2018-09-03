Isparta'da öğrenci kayıt heyecanı

Isparta'da öğrenci kayıt heyecanı
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Isparta Düğün Salonları
  - SDÜ'de ilk kayıt heyecanı   
  - SDÜ’nün ilk kayıtlarında Emniyet’ten “El Ele Güvenli Geleceğe: İlk Adımda Dost Eli” projesi   
 
 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Merkezi sonuçlarına göre bu yıl Süleyman Dimeril Üniversitesi (SDÜ) ailesine 6 bin 762 yeni üye katılmaya hak kazandı. 2018-2019 Akademik Yılı için kayıtlar başlarken, Eczacılık Fakültesi'nin ilk öğrencisi Antalya'dan SDÜ'yü tercih eden Eda Yılmaz oldu.   

  SDÜ Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, “2018-2019 Akademik yılında açılıyoruz. İnsan kaynaklarından laboratuvarlara; fiziki altyapıya kadar akademik hayatın her alanında yapılanmayı tamamladık. 62 öğrenci ile bilim hayatına merhaba diyoruz” dedi. 
  Eczacılık Fakültesi’nin ilk öğrencisi Eda Yılmaz ise, “Hayalim Eczacılık Fakültesi idi. SDÜ'yü tercih ettim. Kazandım” diye konuştu. 
  Kayıt yaptıran ikinci öğrenci Ali Onur Boyalıoğlu ise, “Denizli'den geliyorum. SDÜ'yü etkileyici buldum. Eczacılık Fakültesi'ne yerleştim. Faydalı bir dönem geçirmeyi umut ediyorum” görüşlerinde bulundu. 
  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre SDÜ programlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler içi kayıt işlemleri başladı. Batı ve Doğu Yerleşkesi'nde, SDÜ ailesine yeni katılan 6 bin 762 öğrencinin kayıt heyecanı yaşandı. 

  SDÜ Eczacılık Fakültesi’nin ilk öğrencileri 
  Bu dönem SDÜ Eczacılık Fakültesi ayrı bir heyecan daha yaşadı. Zira SDÜ Eczacılık Fakültesi, ilk öğrencilerini almaya başladı. 
  SDÜ Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, 2018-2019 Akademik yılından itibaren bilimsel eğitim hayata merhaba dediklerini söyledi. İnsan kaynaklarından laboratuvarlara; fiziki altyapıya kadar tüm imkânlarla bilimsel eğitim için hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Yıldız, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) SDÜ Eczacılık Fakültesi’ne 62 kontenjan verdi. YKS sonuçlarına göre yerleştirme oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Şimdi de kayıtları alıyoruz. Yükseköğretimin köklü çınarı olan SDÜ'nün misyonu, vizyonu ve nosyonuna yakışır bir şekilde bilimsel eğitim vereceğiz. “İlham veren üniversite” SDÜ'yü tercih eden öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde; insanlığa faydalı olacak biçimde mezun edeceğimize söz veriyoruz” dedi. 
  SDÜ Eczacılık Fakültesi'nin kayıt yaptıran ilk öğrencisi Antalya’dan Eda Yılmaz oldu. Annesi Şerife Yılmaz ve babası Ali Yılmaz ile birlikte kayıt yaptırmaya gelen Eda Yılmaz hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını söyledi. Belgeleri Eczacılık Fakültesi Sekreteri Havva Oğuztürk ve Dekan Prof. Dr. Mustafa Yıldız’a teslim eden Eda Yılmaz, ilk öğrenci olmanın da ayrı bir heyecan verdiğini ifade etti. 
  SDÜ Eczacılık Fakültesi’nin kayıt yaptıran ikinci öğrencisi ise Ali Onur Boyalıoğlu oldu. İlk ve ortaöğretimini Denizli’de tamamladığını söyleyen Ali Onur Boyalıoğlu, “Üniversite için ise SDÜ'yü tercih ettim. Ablam ortaöğretimini Isparta'da tamamlamıştı. Isparta'yı oradan tanıyorduk. Ayrıca yakın olması da bizim için avantajdı. SDÜ Eczacılık Fakültesi’ni kazandığım için mutluyum” ifadelerini kullandı. 

  “Hayalim Hakim ya da Cumhuriyet Savcısı olmak” 
  SDÜ’de kayıt heyecanı yaşanan yerlerden biri de Hukuk Fakültesi oldu. YÖK, SDÜ Hukuk Fakültesi'ne 205 kontenjan verdi. YKS sonuçlarına göre 205 kontenjanın tamamına öğrenci yerleştirildi. 
  İzmir’den SDÜ Hukuk Fakültesi’ni tercih eden Mehmet Cankut Mercan, gelecekte yargı sisteminde yer almayı hayal ettiğini söyledi. Tercih sürecinde çok araştırma yaptığını belirten Mercan “ilk dört tercihim arasında SDÜ Hukuk Fakültesi’ni de koymuştum. Mutluyum. Hedefim hâkim ya da savcı olmak” dedi. 

  Öğretmen olmak istiyoruz 
  Isparta’dan SDÜ’yü tercih eden Meryem Aras ve Fatimenur Demirbaş ise Eğitim Fakültesi’nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarına kayıt yaptırdı. Demirbaş, “İlk tercihim SDÜ Sınıf Öğretmenliği idi. Hayallerime ulaşmanın sevincini yaşıyorum” şeklinde konuştu. 

  Emniyet Müdürlüğü’nden “Dost Eli Projesi” 
  Emniyet Müdürlüğü de 2018-2019 Akademik yılında SDÜ’ye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik ‘Dost Eli Projes’ni başlattı. 
  Doğu Yerleşkesi'nde stand açan Emniyet Müdürlüğü, “El Ele Güvenli Geleceğe: İlk Adımda Dost Eli” sloganı ile öğrencilerin illegal yapılara karşı dikkatli olmasını istedi. Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri bilgilendirici materyaller hazırladı. “Güvenli Toplum - Özgür Üniversite” sloganı ile sosyalleşme ihtiyacı, kimlik arayışı, yalnızlık ve aidiyet duygusu, illegal yapılar ve sosyal paylaşım ağları konularında aydınlatıcı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca öğrencilere Isparta ile özdeşleşen gül ürünleri hediye edildi. 
  İzmirli öğrenciden Emniyet Projesi için teşekkür 
  İzmir’den SDÜ Hukuk Fakültesi’ni tercih eden ve kayıt yaptırmaya gelen Fatma Sıla Gökdere, uygulama karşısında mutlu olduğunu söyledi. SDÜ Rektörlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’ne böylesine önemli bir konuda ortak proje yaptıkları için güven duyduğunu belirten Gökdere, ilgililere teşekkür etti. 
 
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İHA
                                         
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