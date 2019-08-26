O yol genişletilerek, trafiğe açıldı

Isparta Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi 144 Cadde (Kesikbaş Türbe Karşısı) üzerinde tamamı yolda kalan 211 metrekarelik müstakil evin yıkılmasının ardından, caddedeki yol genişletme çalışmaları tamamlanarak asfaltlandı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşılarak yıkımı gerçekleştirilen müstakil evin bulunduğu alandaki molozların temizlenmesi, alanda dolgu çalışmalarının bitirilmesinin ardından caddede genişletme çalışmaları tamamlanmış oldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından dolgu çalışmaları ve stabilize çalışmaları gerçekleştirilen 144 Caddede son olarak asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı ve yol genişletilmiş olarak kullanıma sunuldu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 144 Caddenin genişletilmiş şekliyle kullanıma sunulduğunu dile getirerek, vatandaşlara hayırlı olması dileklerinde bulundu.Yapılan çalışmalardan dolayı şahsı, mahalle sakinleri ve Ispartalılar adına Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Hisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Alyüz, “Bugün caddemizin asfaltlanması çalışmaları da tamamlandı. Bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.