SDÜ BÜLTENİ



2019’un Genç Bilgini SDÜ’den

“ESRI Türkiye” tarafından düzenlenen “Esri Türkiye Genç Bilginler Yarışması”nda Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi Mustafa Yücel birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.ESRI tarafından tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen “Genç Bilginler Yarışması”nın Türkiye ayağında lisans ve lisansüstü öğrenciler, “Coğrafi Bilgi Sistemleri” konusunda yaptıkları projeleri sundu. Ülkemizdeki üniversitelerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, iki aşamalı değerlendirmenin ardından kazanan projeler belirlendi.Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Öğretim Görevlisi Erhan Şener’in danışmanlığında hazırlanan “Drone2Map ve ArcGIS Platformlarının İnsansız Hava Araçları ile Entegrasyonu Kullanılarak Kaya Düşmelerinin 3B Modellenmesi” adlı proje ile Mustafa Yücel birinci oldu. Yücel, 8-12 Temmuz 2019 tarihlerinde San Diego’da (ABD) düzenlenecek “ESRI User Conference” etkinliğinde ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek.