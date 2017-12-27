ISPARTA'DA O ÖĞRENCİLERE YEMEKHANE!

Taşımalı Eğitim Öğrencilerine Yemekhane

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde taşımalı eğitim gören öğrencilere yemekhane yapılıyor.





Eğirdir Mustafa Çetinkaya Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrencilere yemekhane yapılıyor. Öğrenci velilerinin talebi üzerine Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, okul bahçesine çok amaçlı toplantı salonu ve yemekhanenin yapılması talimatı vermişti. Kaymakam Akdaş, toplantı salonu ve yemekhanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Akdaş, görevlilerden projenin detayları hakkında bilgi alarak, binanın en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.