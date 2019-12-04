İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINDAN MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ

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İl Genel Meclis Başkanı ve Meclis üyeleri Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfına bağış yaptı. Bağış sonrası toplanarak ISPARTA’dan tüm Mehmetçiğimize selam olsun sloganı attı.İl Genel Meclis Başkanı Serkan KESKİN “Vatanımız bayrağımız ve Ülkemiz için hep birlikteyiz.Mehmetçiğimize hayır dualarımızı iletiyor başarılarının devamını diliyoruz Bir olmak Diri Olmak ,hep beraber Türkiye olmak için her zaman hazırız.” Dedi.