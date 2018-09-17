- Isparta’da otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazayı gören bir esnaf, o anları anlattı. Görgü tanığı, kazada yukarı istikametten aşağı inmekte olan motorlu bisikletteki 2 kişinin, aracıyla drift yapan bir sürücü tarafından o hale geldiğini öne sürdü.Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 18.55 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 156. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yedişehitler Mahallesi 2987 sokak üzerinden aracıyla drift yaparak 156 Cadde üzerine çıktığı öne sürülen İsmail D. yönetimindeki 35 GC 9850 plakalı otomobil, 156.Cadde üzerinden aşağı doğru inen Mustafa K. yönetimindeki tescilsiz motorlu bisikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan Emine T., kazaya karışan otomobilin tavanına uçtu. Motorlu bisiklet sürücüsü Mustafa K. ise kazaya karışan otomobilin önünde yerde kaldı. Çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan, aracın tavanında bulunan kadın ambulans gelene kadar orada bekledi. Olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edilmesiyle birlikte aracın tavanındaki Emine T. ve Mustafa K. yapılan müdahale sonrasında ambulansla Isparta’daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mustafa K.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, aracın tavanında kalan Emine T.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, olayın meydana geldiği dakikalarda markette arkadaşlarıyla birlikte olduğunu anlatan Selahattin Gökdoğan, kazada motorlu bisiklete çarpan aracın drift yaptığını gördüklerini anlattı. Gökdoğan şunları kaydetti:“Burada biz, market önünde 2-3 arkadaşla beklerken karşıdan beyaz bir araba hızlı ve süratli geldi. Sonra tekerlerini patinaj ettirerek, arabanın arka kısmını sağa - sola yalpa yaparak yukarı yola döndü. Tabii, döndükten sonra görüntüde bir araba vardı, 3-5 saniye sonra bir takırtı sesi duyduk. O sese koştuk, yukarıdan bir motor üzerinde bay ve bayan gelirken, aracın hakimiyeti kaybolunca onları altına almış, sıkıştırmış. Olay anını bu şekilde gördük. Otomobil motora çarpınca, kadın motorun üstünden arabanın üstüne düşmüş, onu gördük. Çok üzüldük, adamların hiçbir suçu yokken arabanın hatası üzerine olan bir olay bu.”Emniyet güçlerinin bu konuda önlem almaları gerektiğini belirten Gökdoğan, “Gençler alışkanlık haline getirmişler bu şeyi (drift). Sürekli böyle yapıyorlar. Emniyetin bunlara bir önlem alması lazım. Çok üzüldük gerçekten” ifadelerini kullandı.İHA