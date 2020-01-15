Yenişarbademli Belediyesi bülteni

Yenişarbademli Belediyemizin araç filosu genişlemeye devam etmektedir. Belediyemizin araç filosuna bir adet damperli kamyon ve bir adet nakil aracı kazandırdık. İnşallah kazandırmaya da devam edeceğiz.Her şey Yenişarbademli için Durmak yok yola devam.Bu yolda bizlerden destekleri esirgemeyen Sayın Milletvekillerimize, Sayın İl Genel Meclis Başkanımıza, Sayın Isparta İl İdaresi Genel Sekreterine ve Sayın Isparta İl Sağlık Müdürüne teşekkürlerimizi sunarız.Hepinizi saygı ve sevgi ve hürmetle selamlıyorum.Mehmet ÖzataYenişarbademli Belediye Başkanı