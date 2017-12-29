ISPARTA'DA NOSTALJİ YAŞAMAYI SEVENLERE MÜJDE!





70' Li 80' Li Yılların En İyi 45' Likleri 33'lükleri yeni basım olarak çıkıyor.Türkiye'de artık yeni plak üretimi başladı. Yeni yeni başlayan plak üretimi özellikle nostalji müzik sevenleri mest ettiği gibi yeni albümleri plaktan dinlemeyi tercih edenleri de sevindirecek. Çünkü yeni almümlerinde plak çıkışı yapılacak.Isparta Haber muhabirinin Isparta D&R satış noktasından edindiği bilgilere göre aranılan ve piyasada artık bulunmayan yada eskiyen plakların orijinallerini yeniden ambalajında satın alabilirsiniz.Plak dinlemek için nostaljik görünümlü pikap satışıda yapan D&R raflarında artık plaklarıda göreceğiz.