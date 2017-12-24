ISPARTA'DA NİKAH KIYMA EĞİTİMİ ALDILAR

Müftü ve görevlendirdiği Müftülük personeli artık resmi nikah kıyabilecek. İsparta’da konu ile ilgili 18 kişi İl Nüfus Müdûrlüğü’nde eğitim aldi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili ( Meviüt Şahiner, nikah kıyılması noktasında resmi bir yazının gelmesi halinde eğitim alan 18 kişinin göreve hazır olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili Meviüt Şahiner, nikah kıyılması noktasında resmi bir yazının gelmesi halinde eğitim alan 18 kişinin göreve hazır olduğunu söyledi. Şahiner, * Diyanet işleri başkanlığımızın taşra teşkilatının tamamına bu kanun ile verildi, şuanda hazırlıklar yapılıyor süreci yaşıyoruz bizde nüfus müdürümüzün nezaretinde geçen haftalarda bu çalışmayı tamamladık. Gerek memur bazında gerekse bu işi icra edecek yetkiler bazında toplam İsparta’mızda 18 kişi bu eğitime katıldılar. İlçelerimizde de aynı şekilde geçen haftalar içerisinde ilçe nüfus müdürlüklerimizdeki görevli arkadaşlarımız tarafından bu eğitimler verildi. Ama henüz daha bu yetki bizlere verilmiş değil, bu yetki verilip de artık müftülüklerde de nikah kıyıtabtlir emri geldikten sonra inşallah biz bu hizmeti de sunmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız gereken evrakları defterleri falan aktılar onların kayıtları tescili falan yapıldı, biz şuan her şeyimiz hazır bekliyoruz emir geldiği zaman İsparta’da müftülüğümüz bu hizmeti verecektir.* İfadesini kullandı.