Anadolu’nun Mihenk Taşları

BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ’I YAD ETTİK

Gençlik ve Spor Bakanlığımız himayelerinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz ile İl Müdürlüğümüz koordinesinde Çınaraltı Söyleşileri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Mihenk Taşları konulu programda sahne alan Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel Bozkırın Tezenesi Abdallık Kültürünün son efsanesi Neşet Ertaş’ ın hayatını anlatırken sazı ile sözü ile ünlü ozanın eserleri ile hem gençlerimize hem de programa katılan unutulmaz bir gece yaşattı.IYAŞ Süleyman Demirel Kongre Salonunda gerçekleştirilen program saygı, duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek yaptı. Ardından Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın yakın dostu, Bayram Bilge Tokel, katılımcılara üstadı anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan programda Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel önce büyük üstâdla olan anılarından yola çıkarak Neşet Ertaş’ın hayata bakış açısını, eserlerini üretirken Anadolu’dan aldığı ilhamı ve onun alçak gönüllüğünü gençlere ve katılımcılara anlattı.Ardından da “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ın eserlerini kendi çaldığı saz eşliğinde misafirlerle buluşturdu. Gençler ve katılımcılar Neşet Ertaş’ın eserlerini dinlerken hem hüzünlendiler hem de eğlendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Sanatçı Yazar Bayram Bilge Tokel’e çiçek ve ilimiz yöresel ürünlerini hediye takdim etti. Programın sonunda ise protokol üyeleri çekiliş yapılarak, gençlerimize Neşet Ertaş kitapları dağıtıldı.