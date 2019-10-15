T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

Konu : Basın Duyurusu

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 09.10.2019 günü Gönen ilçesi Havalimanı Kavşağında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan Ö.F.Ü. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında, (5.22) gram Eroin maddesi ile 1 adet enjektör ele geçirilmiş olup şüpheli gözaltına alınmıştır. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.