T.C.İSPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı basın bülteniİsparta İl Jandarma Komutanlığınca: yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde olaylarına karşı icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde: 6 gram esrar, 3 gram eroin, 1 adet captagun hap, I adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7.65 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen malzemelere el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen İ.Ç. (28). İ.K. (22). M.A. (22), K.G. (23). M.B. (31) ve 11.D. (37) isimli toplanı 6 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.İsparta İl J.K.lığı. Uyuşturucu ile Mücadelede mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.