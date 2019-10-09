3 parça halinde toplam 6,04 gr Eroin maddesi,

4 parça halinde 97,54 gr Metamfetamin maddesi,

7 adet Ecstasy hap,

62 adet Sentetik Ecza,

3 adet ruhsatsız tabanca ile 31 adet dolu fişek

1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 01.10.2019 - 08.10.2019 tarihleri arasında, bir haftalık süreçte yapılan operasyonlarda toplam 22 şahıs yakalanmıştır.Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.İsparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.