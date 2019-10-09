Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 01.10.2019 - 08.10.2019 tarihleri arasında, bir haftalık süreçte yapılan operasyonlarda toplam 22 şahıs yakalanmıştır.
Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 3 parça halinde toplam 6,04 gr Eroin maddesi,
- 4 parça halinde 97,54 gr Metamfetamin maddesi,
- 7 adet Ecstasy hap,
- 62 adet Sentetik Ecza,
- 3 adet ruhsatsız tabanca ile 31 adet dolu fişek
- 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.
İsparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.