10,89 gram Eroin maddesi,

19,77 gram Esrar maddesi,

0,75 gram Metamfetamin maddesi,

1,23 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai),

691 adet Ecstasy hap,

7 adet Sentetik Ecza,

1 adet kurusıkı tabanca ile 13 adet dolu fişek,

1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 09.10.2019 – 22.10.2019 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 45 şahıs yakalanmıştır.Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış olupçıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.