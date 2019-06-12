Isparta'da ticaretini yaptığı öne sürülen uyuşturucuyu iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı. Isparta Otogarı'nda durumundan şüphe edilen Ş.C.A'nın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlediği 15 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.Isparta'da ticaretini yaptığı öne sürülen uyuşturucuyu iç çamaşırına gizleyen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.Isparta Otogarı'nda durumundan şüphe edilen Ş.C.A'nın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlediği 15 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Soruşturma kapsamında, 4 zanlı hakkında ise "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.ISPARTA (AA) -