ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 01.10.2019 – 31.10.2019 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 100 şahıs yakalanmıştır.



Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;



748 adet Ecstasy hap,

99,97 gram Metamfetamin maddesi,

87,5 adet Sentetik Ecza,

28,88 gram Eroin maddesi,

19,77 gram Esrar maddesi,

1,23 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai),

3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 44 adet dolu fişek,

1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.



Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış olup 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.