- Isparta’daki öğrenci apartında mutfakta ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.45 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. M.A’nın kiracı olarak kaldığı B.K.’ya ait öğrenci apartında ocakta unutulan yemeğin dibinin tutmasıyla birlikte bir anda ortalık alev aldı. Mutfak dolaplarını tutuşturan alevler bir anda büyüyünce yangına neden oldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirici olurken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, olayla ilgili davacı ve şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.İHA