İlimiz Anadolu Mahallesindeki 25 derslikli Mustafa Şener Ortaokulu tüm hızıyla öğrenci kayıtları almaya devam ediyor.Isparta’nın köklü okullarından Mustafa Şener Ortaokulu yeni yüzüyle eğitime hazır diyen Okul Müdürü Aytekin TOKGÖZ; “24’er kişilik sınıflarda, yeni, genç ve dinamik öğretmen kadrosuyla, 5. Sınıflara özel yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimleriyle modern bir eğitim sunacağız” dedi.“Okul Bizim Yuvamız” sloganıyla yola çıkan Mustafa Şener Ortaokulu öğrencilerini bekliyor.