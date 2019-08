Isparta Valiliği tarafından her ay düzenlenen Merkez Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantısının Ağustos ayı oturumu DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde yapıldı. Toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, kasaba belediye başkanları, daire müdürleri ile merkez köy ve mahalle muhtarları katıldı.Programda ilk olarak Isparta İl Göç İdaresi Müdürü Burhan Türkmen ülkemiz ve ilimizdeki göçmenler hakkında bilgi vererek muhtarların göçmenlerle ilgili izlemesi gereken prosedürleri anlattı.AFAD Şube Müdürü Veli Bardak ise katılımcılara Isparta’nın afet geçmişi hakkında ve afet riskleri konusunda bir sunum yaparak yapılan afet önleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından AFAD Eğitim Uzmanı Şengül Dokur ise; özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek deprem afetlerinde ilk 72 saatin altın değerinde olduğunu söyledi. Dokur, tüm vatandaşların deprem çantası hazırlamalarının da önemine değinerek depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı.Toplantıya ev sahipliği yapan DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber’de DSİ’nin Isparta’da devam yatırımları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirerek muhtarlara bilgilendirmede bulundu.Göçmenlerin farklı statülere sahip olduğunu belirten Vali Ömer Seymenoğlu, ilimizde ikamet eden her göçmenin kaydının tutulduğunu belirterek bu konuda muhtarlara da önemli görevler düştüğünü kaydetti. Vali Seymenoğlu; “ Her gördüğümüz göçmeni biz aynı statüde zannediyoruz. Her göçmenin farklı bir statüsü var. Suriyelilerin farklı bir statüsü var, diğer ülkelerden gelen göçmenlerin farklı statüleri var. Gelen her göçmen Göç İdaresi Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü birimlerince kayıt altına alınıyor ve başka merkezlere gönderiliyor. İçlerinden hukuka aykırı iş yapmamış, problemsiz ve ülkemiz için faydalı olabilecek olanlara da burada az da olsa kalmaları için izin veriyoruz. Ama bu sayı çok fazla değil. Toplum arasında bu konuda yanlış bilgilendirmeler başladı. Başka illerin göçmenleri Isparta’ya yığılıyor diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Buna biz de müsaade etmeyiz, zaten devletimizin böyle bir uygulaması da yok.” dedi.Yabancılara ev kiralama durumunda muhakkak ilgili birimlere gerekli bildirimlerin yapılması gerektiğini söyleyen Vali Seymenoğlu konunun muhtarlar tarafından da hassasiyetle takip edilmesini de istedi.Olası bir afet durumunda herkesi sağduyulu olmaya davet eden Vali Seymenoğlu salonda yapılan bilgilendirmenin köy ve mahallerde de yapılmasını istedi.Toplantı sonunda ise muhtarlar tek tek söz alarak talep ve önerilerini Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgili daire müdürleri ile paylaştılar.