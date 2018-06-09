Isparta’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz akşam saat 22.45 sıralarında İstanbul Caddesi Özkanlar Altgeçidi girişinde meydana geldi.İddiaya göre, otogar istikametine doğru seyreden ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 72 AJ 564 plakalı motosiklet, geçişin yasak olduğunu belirten bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Somali uyruklu B.A.O.’ya çarparak kaza yaptı. Talihsiz kazada, henüs ismi belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ile çarptığı Somali uyruklu kadın yaralandı.Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye sevk ettiler.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.İHA