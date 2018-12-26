Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nil Aycıl ile yüksek lisans ve lisans öğrencilerince hazırlanan “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı kukla gösterisi, minik seyircileriyle buluşmaya başladı.Güzel Sanatlar Fakültesi Metin And Sahnesi’nde sahnelenen 5-6 yaş çocuklar için hazırlanan, “Keloğlan Macun” masalından oluşturulan oyun, yalan söylemenin doğru bir davranış olmadığını, cesur, akıllı ve iyi yürekli olmanın önemini neşeli bir atmosferde minik izleyicilere aktarıyor. Oyun, ilimizdeki ilköğretim okulları için 28 Aralık 2018 tarihine kadar sahnelenmeye devam edecek.SDÜ