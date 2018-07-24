Isparta'da mesirelik yerler ve alanlar yenilendi

- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın: - “Şu an 260 milyon olan yatırım tutarı bir milyar liraya çıkacak”

Isparta'da mesirelik yerler ve alanlar yenilendi
ISPARTA
G.Tarihi: 24.07.2018 15:59
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Isparta Düğün Salonları

  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  - “Şu an 260 milyon olan yatırım tutarı bir milyar liraya çıkacak”   
 
 - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentteki mesirelik alan ve parklara yaklaşık 260 milyon TL yatırım yapılarak sona gelindiğini ve halkın hizmetine sunulduğunu belirtirken, bundan sonraki süreçte yatırım miktarının 1 milyar TL’ye ulaşacağını açıkladı.   

  Isparta Belediyesi şehrin tamamındaki yatırımlarına aralıksız devam ederken, mesirelik yerlerden birisi olan Gökçay ve Ayazmana Parklarını da yeniledi. Son olarak Ayazmana Parkı yenilenirken, şehirdeki 240’ın üzerindeki park alanı da sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehir genelindeki 260 milyon liralık yatırımda sona geldiklerini ve yeni projelerle yakın zamanda yatırım miktarının 1 milyar liraya ulaşacağını kaydederek, “Şu anda 260 milyon liralık yatırımlarımız devam ediyor, çoğu bitmek üzere. Bu rakam bir milyar liraya çıkacak. Bunun da hazırlıkları, avan projeleri bitti. Yeni çevre, yeni şehir olayı ortaya çıkıyor. Biz böyle yatırımları yapabilen bir belediyeyiz. Emsal nüfuslu belediyelerimiz bunu yapamıyor” dedi. 

  “Teknik ekleyerek ömrünü uzattık” 
  Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Ayazmana Parkının yenilenmesi için çaba gösterdiklerini ve bunun neticeye ulaştığını kaydetti. Günaydın yaptığı değerlendirmede, “Ayazmana Parkının yenilenmesi için çaba göstermiştik. Bu netice kazandı, her yer pırıl pırıl, sular akmakta, aydınlatması da çalışmakta. Havuzların daha önce çalışmamasının nedeni de izolasyonsuzluktandı. Havuza tonlarca su doldursak da dolmuyordu. Bunları giderdik. ‘Ayazmana Parkına bakılmıyor, yapılmıyor’ şeklinde söylentiler de duyuyoruz. Gökçay’da eksikliklerimiz oluyor, bazen yetişemediğimiz yerler oluyor. Ayazmana Parkına tam manasıyla bakılmıştır. Bunu suiistimal etmek isteyenler varsa burayı görmelerini tavsiye ederim. Ayazmana Parkımız Isparta halkının hizmetindedir, en iyi şekilde yenilenmiştir. Şu anda tüm parklarımızı yeniledik, yenilemeye ve yeni parklar yapmaya devam ediyoruz. Isparta’mızda 240’ın üzerinde parkımız var ve hepsi takip edilmektedir. Ayazmana Parkı şehrimizin en geniş parklarından birisidir ve tüm teknik yönleriyle çözülmüştür. Isparta’mıza Ayazmana Parkı çok önceden yapılan bir parktır, yapanların ellerine sağlık ve biz de buna teknik ekleyerek ömrünü uzattık. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. 

  “İşletilemeyen yerleri kendimiz işletiyoruz” 
  “Gökçay’da da yenileme çalışmalarımız devam ediyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Belediye Başkanı Günaydın, “İşletilemeyen yerleri kendimiz işletiyoruz. Cuma günü açılışını yaptığımız Gül Köşkü buna örnektir. Buralar da yenileniyor. Bizim müstecirlerimiz en iyi şekilde işletmesini yapmak zorundalar” görüşlerinde bulundu. 

  “1 milyar liraya ulaşan bir proje hazırlığı içerisindeyiz” 
  Başkan Günaydın ayrıca şunları söyledi; “Isparta değişiyor, değişen yüze kavuşuyor. Yeni büyük projelerimiz geliyor. Bugün 1 milyar liralık bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Şu anda 260 milyon liralık yatırımlarımız devam ediyor, çoğu bitmek üzere. Bu rakam 1 milyar liraya çıkacak. Bunun da hazırlıkları projeleri bitti. Yeni çevre, yeni şehir olayı ortaya çıkıyor. Avan projeleri hazırdır. Biz böyle yatırımları yapabilen bir belediyeyiz. Emsal nüfuslu belediyelerimiz bunu yapamıyor. Böyle yatırım yapan bir belediye Gökçay’a, Ayazmana’ya mı bakamayacak. Elbette eskiyecek, bizim vazifemiz de bunları tespit edip yenilemek. Şimdiden bu yapılanlar ve yapılacak projelerimizin Isparta’mıza hayır, uğur güzellik getirmesini diliyorum.” 

İHA
                                         
 
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Ayazmana Parkıgökçay
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