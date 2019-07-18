Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

Isparta'da mermer ocağında kaya parçası ile iş makinesi arasında kalan işçi Lokman Kahya (fotoğrafta) hayatını kaybetti.Isparta'da mermer ocağında kaya parçası ile iş makinesi arasında kalan işçi hayatını kaybetti.Senirkent ilçesindeki mermer ocağında çalışan Lokman Kahya (32), mermer kesimi sırasında iş makinesi ile kaya parçası arasında sıkıştı.Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Kahya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kahya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.ANTALYA (AA) -