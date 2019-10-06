kadınlarda en sık görülen kanser türü ve yaklaşık olarak 8 kadında birinin, hayatının bir döneminde kapısını çalıyor.Karşı En Etkili Silah:Tanı.Bu sebeple Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında Isparta Belediyesi, Meddem Hastanesi ve Kansev “kanser hastaları yardımlaşma derneği”tanının önemine dikkat çektiler.Isparta Belediye Başkan Yrd. Fahretdin Gözgün,katıldığı etkinlikte şu ifadelere yer verdi.''BENİM CANIM YANDI (Ablamı meme kanseri sebebiyle genç yaşta kaybettim)SİZİN Kİ YANMASIN !BU SEBEPLEKANSER SİZİ TANIMADAN SİZ ONU TANIYIN1-31 Ekim MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA ERKEN TANI İÇİN 1 saatinizi ayırınISPARTA BELEDİYEMİZ KANSEV DERNEĞİ VE MEDDEM HASTANESİ İLE SOKAKLARDA MEME KANSERİNİ TANITIYORUZ.Şifa bekleyen herkese duamızdır. Rabbim herbirinize tez elden şifalar versin .''