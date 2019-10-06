Bu sebeple Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında Isparta Belediyesi, Meddem Hastanesi ve Kansev “kanser hastaları yardımlaşma derneği” Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çektiler.
Isparta Belediye Başkan Yrd. Fahretdin Gözgün,katıldığı etkinlikte şu ifadelere yer verdi.
''BENİM CANIM YANDI (Ablamı meme kanseri sebebiyle genç yaşta kaybettim)
SİZİN Kİ YANMASIN !
BU SEBEPLE
KANSER SİZİ TANIMADAN SİZ ONU TANIYIN
1-31 Ekim MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA ERKEN TANI İÇİN 1 saatinizi ayırın
ISPARTA BELEDİYEMİZ KANSEV DERNEĞİ VE MEDDEM HASTANESİ İLE SOKAKLARDA MEME KANSERİNİ TANITIYORUZ.
Şifa bekleyen herkese duamızdır. Rabbim herbirinize tez elden şifalar versin .''