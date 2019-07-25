Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, “Doğadan Bir Demet; Nane, Ekinezya, Lippia, Melisa” projesi kapsamında ", Gönen İlçesi Koçtepe Köyünde Melisa Tarla Günü etkinliği düzenledi.Etkinliğe Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun ,Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, İl Müdür Yardımcıları Uğur Turgut ve Eyup Adıgüzel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın ,Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal, Gönen Ziraat Odası Başkanı Ali İlk, Gönen İlçe Müdür Vekili Alim Göktaş, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsünden Peyzaj Yüksek Mimarı Rafet Sarıbaş, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, teknik personel ve birçok sayıda üretici katıldı.Melisa üreticisi kadın çiftçimiz Hatice Aslan yapmış olduğu konuşmasında Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı eğitiminden sonra melisa projesi yaptığını, projesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek sağlandığı için hayata geçirebildiğini ve bu sayede farklı bir tıbbi ve aromatik bitki yetiştirerek aile ekonomisine katkı sağladığını böylelikle diğer kadın çiftçilere de örnek olmak istediğini ifade etti. Aslan, projenin her aşamasında desteklerini esirgemeyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeline teşekkür etti.Proje sahibi olan Hatice Aslan’ın konuşmasından sonra projede paydaş kurum olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Peyzaj Yüksek Mimarı Rafet Sarıbaş melisa bitkisi hakkında teknik bilgiler verdi. Ardından İlçe Müdür Vekili Alim Göktaş’ın konuşmasından sonra İl Müdürü Enver Murat Dolunay konuşmasında, Bakanlık olarak son yıllarda kadınlara yönelik projelere büyük destek verdiklerini, İl Müdürlüğü olarak da özellikle tıbbi ve ıtri bitkiler sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler yaptıklarını ve bu amaç doğrultusunda üreticilerimize bu alanlarda eğitim verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getirdi.Bu kapsamda Bakanlığımız desteğiyle Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı ile İl Müdürlüğümüz ve Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığımız “Doğadan Bir Demet; Nane, Ekinezya, Lippia, Melisa” Yayım projesi ile İlimizin 4 ayrı noktasında Nane, Lippia, Ekinezya ve Melisa Deneme alanları oluşturarak üretiminden pazarlanmasına kadar üreticilerimize her aşamada destek olarak sektörün hem gelişmesine hem de çeşitlenmesine katkı sağlamaktayız.Tarla günü etkinliğimizle İlimizdeki Tıbbi Aromatik Bitkilerin çeşitlendirilmesine ve kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın alternatif ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlamaları hedeflenmektedir.Tarla günü etkinliğimiz Melisa hasadının ardından melisa çayı ve diğer ikramlarla sona erdi.