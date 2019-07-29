Türkiye’nin en karanlık gözlem şenliği olan Yenişarbademli Gökyüzü Gözlem Şenliği bu yıl 25-28 Temmuz tarihleri arasında 3. kez Orta Torosların en yüksek tepesi Dedegöl Dağı eteklerinde yer alan Melikler Yaylası’nda gerçekleştirildi.Eşsiz doğası, doğal güzelliği ve temiz havasıyla binlerce misafir ağırlayan Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylası, bu kez gökyüzü ve bilim meraklılarını bir araya getirdi.Dünya’nın 68., Asya kıtasının 3., Türkiye’nin en ve ilk karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyan Melikler Yaylası’nda 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı.Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne Türkiye’nin dört bir yanından 2 bine yakın gökyüzü bilim meraklısı, doğa sever, davetli katıldı.Melikler Yaylasının eşsiz doğasında kamp kuran misafirler gündüz, doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı, gece ise gökyüzünde olan görsel şöleni izledi.Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin 3. gün etkinliklerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yenişarbardamli ilçe protokolü ve daire müdürleri katıldı.Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve Yenişarbademli Belediyesi destekleri, Astronom Prof. Dr. Ethem Derman’ın öncülüğünde düzenlenen şenliğin gündüz bölümünde Vali Seymenoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri alanda kurulan tanıtım stantlarını gezdi.Vali Seymenoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri etkinliğin gündüz bölümünde astronomi ve uzay temalı yarışmalar ile atölye çalışmalarını da yakından takip etti.Melikler Yaylasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan 16 km. uzunluğuyla Avrupa’nın en büyüğü Pınargözü Mağarası da şenlik kapsamında ziyaretçi akınına uğradı.Şenliklerin gündüz bölümünde gerçekleştirilen programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Isparta’nın eko-yayla turizm açısından önemli bir yere geleceğini belirterek, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise Isparta’nın güzellikleri tanıtmak adına el birliği ile bir tanıtım atağı içinde olacakları belirtti.Bölgenin doğa zenginliğinin yanı sıra gecesi ve gökyüzünün ayrı bir daha güzelliğini keşfettiklerini aktaran Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Melikler Yaylasının önümüzdeki yıl en karanlık gökyüzü gözlem parkı olması konusunda işbirliği ile bir çalışma içinde olacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından astronomi ve uzay temalı yarışmalarda derece elde eden öğrencilere, kazandıkları teleskoplar protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Şenliklerin gece bölümünde ise Melikler Yaylası’nda karanlık gökyüzü çıplak gözle izlendi. Işık kirliliğinin önüne geçildiği bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takım yıldızları, Satürn, Jüpiter, Ay ve diğer gezegenlerin gözlemleri yapıldı.Katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri de verildi.Vali Seymenoğlu, beraberindeki protokol üyeleri gece boyu gökyüzü şölenini katılımcılarla birlikte izledi.