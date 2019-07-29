ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
ISPARTA
64 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Türkiye’nin en karanlık gözlem şenliği olan Yenişarbademli Gökyüzü Gözlem Şenliği bu yıl 25-28 Temmuz tarihleri arasında 3. kez Orta Torosların en yüksek tepesi Dedegöl Dağı eteklerinde yer alan Melikler Yaylası’nda gerçekleştirildi.
Eşsiz doğası, doğal güzelliği ve temiz havasıyla binlerce misafir ağırlayan Yenişarbademli ilçesi Melikler Yaylası, bu kez gökyüzü ve bilim meraklılarını bir araya getirdi.
Dünya’nın 68., Asya kıtasının 3., Türkiye’nin en ve ilk karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyan Melikler Yaylası’nda 3. Gökyüzü Gözlem Şenliği yapıldı.
Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne Türkiye’nin dört bir yanından 2 bine yakın gökyüzü bilim meraklısı, doğa sever, davetli katıldı.
Melikler Yaylasının eşsiz doğasında kamp kuran misafirler gündüz, doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkardı, gece ise gökyüzünde olan görsel şöleni izledi.
Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin 3. gün etkinliklerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yenişarbardamli ilçe protokolü ve daire müdürleri katıldı.
Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve Yenişarbademli Belediyesi destekleri, Astronom Prof. Dr. Ethem Derman’ın öncülüğünde düzenlenen şenliğin gündüz bölümünde Vali Seymenoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri alanda kurulan tanıtım stantlarını gezdi.
Vali Seymenoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri etkinliğin gündüz bölümünde astronomi ve uzay temalı yarışmalar ile atölye çalışmalarını da yakından takip etti.
Melikler Yaylasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan 16 km. uzunluğuyla Avrupa’nın en büyüğü Pınargözü Mağarası da şenlik kapsamında ziyaretçi akınına uğradı.
Şenliklerin gündüz bölümünde gerçekleştirilen programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Isparta’nın eko-yayla turizm açısından önemli bir yere geleceğini belirterek, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise Isparta’nın güzellikleri tanıtmak adına el birliği ile bir tanıtım atağı içinde olacakları belirtti.
Bölgenin doğa zenginliğinin yanı sıra gecesi ve gökyüzünün ayrı bir daha güzelliğini keşfettiklerini aktaran Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Melikler Yaylasının önümüzdeki yıl en karanlık gökyüzü gözlem parkı olması konusunda işbirliği ile bir çalışma içinde olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından astronomi ve uzay temalı yarışmalarda derece elde eden öğrencilere, kazandıkları teleskoplar protokol üyeleri tarafından takdim edildi.  
Şenliklerin gece bölümünde ise Melikler Yaylası’nda karanlık gökyüzü çıplak gözle izlendi. Işık kirliliğinin önüne geçildiği bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takım yıldızları, Satürn, Jüpiter, Ay ve diğer gezegenlerin gözlemleri yapıldı.
Katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri de verildi.
Vali Seymenoğlu, beraberindeki protokol üyeleri gece boyu gökyüzü şölenini katılımcılarla birlikte izledi.
 
67402045-337454463824344-6266326794891165696-n67402186-337455420490915-7834300886577840128-n67403736-337456137157510-1549488870272270336-n67403913-337453863824404-4793104384743440384-n67420559-337454433824347-9062533135186526208-n67472582-337454903824300-766037791250317312-n67490430-337456077157516-65777587346997248-n67494905-337455070490950-1006574380941049856-n67526525-337455670490890-3436544972961087488-n67528041-337455713824219-581910979902701568-n67544420-337453673824423-3273961541476548608-n67554422-337454220491035-8004736012200706048-n67555286-337455933824197-5909530104832196608-n67563341-337453643824426-9000756601933529088-n67573349-337456040490853-2500205698290286592-n67587204-337456017157522-8215583911040778240-n67612382-337454833824307-5519715282454577152-n67637648-337453737157750-419536756275150848-n67648097-337454410491016-135110432657506304-n67656193-337454610490996-4760415281279401984-n67687882-337454530491004-2065625136161095680-n67690622-337454783824312-2664788355446734848-n67705162-337455163824274-4431307167340953600-n67724624-337453757157748-335374063201419264-n67748998-337454773824313-7646654431135531008-n67772917-337454030491054-5967574470418759680-n67776650-337455917157532-3967836065313587200-n67825084-337455257157598-7296272923273199616-n67963111-337454710490986-6529888154499940352-n67213576-337454257157698-3612554528047497216-n67241603-337455140490943-4146987195703492608-n67251056-337455800490877-4347747693834010624-n67287464-337454990490958-1906759351058563072-n67294054-337454937157630-1099580042310057984-n67305177-337453993824391-8550289041675780096-n67317418-337454353824355-3696616207785394176-n67354278-337453713824419-3374941303551819776-n67365527-337454203824370-3148987184392962048-n67382626-337453570491100-4036878313136848896-n67393795-337455520490905-4697656046624178176-n67399194-337453987157725-6118125808721592320-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı
Isparta Royal Restaurant'tan Güveçte lezzetler
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli olduEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA ​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA 24 Temmuz 2019
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...25 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı24 Temmuz 2019
Burdur'da silahlı yaralamaBurdur'da silahlı yaralama24 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDIISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI25 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildiIsparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi24 Temmuz 2019
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuruIsparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru24 Temmuz 2019
Isparta merkezde elektrik kesintileriIsparta merkezde elektrik kesintileri25 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yokIsparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok24 Temmuz 2019
Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldüKullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü25 Temmuz 2019