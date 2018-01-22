Isparta'da Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu

Zeytin Dalı Harekatı’ adı altında düzenlenen ‘Afrin Operasyonu’ için tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’daki camilerde de sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında yuvalanan terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için ülke genelinde olduğu gibi Isparta’daki camilerde de Fetih Suresi okundu.Isparta Ulu Cami’de bugün sabah namazı öncesinde Vali Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile vatandaşlar, hep birlikte Mehmetçik için Fetih Suresi okuyarak dualar etti.“Dualarımız şanlı ordumuzla beraber”Şanlı Türk Ordusu’nun, Türkiye ve Türk Milleti’nin geleceğine yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı başlattığı operasyonda, kahraman Mehmetçik’e dua etmek adına Ulu Cami’de buluştuklarını belirten Vali Günaydın, “Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dualarımız şanlı ordumuzla beraber, Allah onları muzaffer kılsın. Hafta içi bütün camilerimizde Fetih Suresi okunacak iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızı camilerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)