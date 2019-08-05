Belediyeden mahallelerde bayram temizliği

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mahallelerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalarda ayrıca mahallelerde bulunan okul bahçeleri de yine yaklaşan eğitim-öğretim yılı öncesinde temizleniyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Binbirevler Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Temizlik İşleri Müdürü Halil Gülderen, “Sayın Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda mahallelerde bayram öncesinde temizlik çalışması başlattık. Yine şehrimizde bulunan okullarımızın bahçeleri ve çevrelerinde de temizlik çalışmaları yapıyoruz” dedi.Mahallelerde yapılan çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri öncelikle sırt motorlarıyla kaldırımları temizliyor, ardından üfleme motorlarıyla kaldırımlardaki en ufak ayrıntılar alınıyor. Vakumlu araçlarla sokalar süpürülüyor ve son olarak da yıkıma araçlarıyla yollar yıkanarak mahaller tertemiz bir ortama kavuşturularak vatandaşların kullanımına sunuluyor.