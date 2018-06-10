Isparta Zafer Mahalle Muhtarlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ‘Takdiri getir, hediyeni götür’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında muhtar, kendi maaşından ayırdığı bütçeyle başarılı öğrencileri ödüllendirdi.Isparta’nın 8 bin nüfuslu Zafer Mahallesi’nde muhtarlık yapan Recep Gürdal’ın, bir süre önce başlattığı ‘Takdiri getir, hediyeni götür’ isimli sosyal sorumluluk projesi yoğun ilgi gördü. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, geçtiğimiz yıllarda başlatılan proje çerçevesinde, yıl boyunca öğrencilerin ödül alabilmek için adeta kıran kırana yarıştığını iletti. Mahallesinde ikamet eden başarılı öğrencileri ödüllendirmek için bu yıl da harekete geçen Zafer Mahalle Muhtarı Recep Gürdal, kendi maaşından ayırdığı bütçe ile taktir belgesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerina futbol ve voleybol topu hediye etti.“Her ailenin takdirlik 1 veya 2 öğrencisi varken, benim 150 takdirlik öğrencim var”Amacının, çocukları başarıya teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Recep Gürdal, şu ana kadar kendisine 150 öğrencinin taktir belgesi getirdiğini belirterek, “Her ailenin takdirlik 1 veya 2 öğrencisi varken, benim 150 tane takdirlik öğrencim var. Onlar benim ve mahallemin gururu, onların sevincine ortak olmak bana mutluluk veriyor” dedi.Takdir’e şayan başarıMahalledeki gelir durumunun düşük olduğuna dikkat çekerek, çekilen zorluklara göre başarının takdire şayan olduğunu aktaran Muhtar Gürdal, “Mahallemizin kenar mahalle olması, dar gelirli aileleri yoğunluğu ve okullara olan ulaşım güçlüğü gibi hususları dikkate aldığımızda başarılı olan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.İHA