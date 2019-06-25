Lavanta Günleri 7 Temmuz’da Başlıyor

Ülkemizde üretilen lavantanın yüzde 85’inin sağlandığı Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge bürünmeye başladı. Bu güzelliği kaçırmak istemeyen ziyaretçiler de lavanta tarlalarına gelmeye başladı. Lavanta tarlalarının tamamıyla mora bürüneceği tarih olanLavanta Kokulu Köy Kuyucak’ta lavanta günleri başlamış olacak. Kuyucak Muhtarlığı misafirleridüzenlenecek olan etkinliğe bekliyor.Özellikle kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan lavanta son yıllarda turizmde de ön plana çıkmış durumda. Lavanta Kokulu köyde yüzlerce bahçede lavanta çiçekleri henüz açmaya başlamışken bahçelerin mora dönüşüne şahitlik etmek isteyen ziyaretçiler bahçelere gelerek bu görsel şölene eşlik ediyor. Kuyucaklılar geçmiş yılların birikimiyle misafirleri ağırlama konusunda tecrübe kazanmış durumda. Çiftçiler; lavanta bahçelerinin içine kurdukları salıncaklar, otantik eşyalar, seyir terasları gibi birbirinden farklı seçeneklerle ziyaretçilerine fotoğraf ve video çekimleri için birçok alternatif sunuyor. Lavanta bahçeleri yeni evlenen çiftler için de vazgeçilmez çekim alanlarından birisi. Fotoğraf çekimi için ülkemizin birçok yerinden gelen çiftler var.Lavanta Kokulu Köyde yeme içme ve konaklama imkânları da oldukça fazla. Lavanta; dondurmadan, kurabiyeye ve gazoza kadar her şeyin içinde girmiş durumda. Ziyaretçilerin gözleri lavantanın mor rengine bürünürken damakları da lavantaya doyacak. Aynı zamanda ziyaretçiler, köylülere ait birçok pansiyonda gönül rahatlığıyla konaklayabilirler.Kuyucaklı kadınların birleşerek kurduğu Lavanta Kokulu Köy, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri debaşlayacak lavanta günlerine hummalı bir hazırlık içindeler, girişimci kadınlar, lavanta taçları, lavanta keseleri ve lavantaya dair onlarca ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak, yöresel ürünlerini tanıtacaklar.