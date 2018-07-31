- Son yıllarda lavanta üretimiyle adından söz ettirmeye başlayan Isparta'da lavanta fidanları Eğirdir Fidanlığında üretiliyor. 2018 yılında alım garantili olanlarla birlikte 560 bin adet fidan üretildiği bildirildi.Türkiye’nin en fazla gül yetiştiren ili olan Isparta, son yıllarda lavanta üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Itri bitkilerin yetiştirilmesi noktasında uygun ekolojik şartlara sahip olan bölgede yaygın olarak yetiştirilmeye başlanan lavanta, gül vadisi olan kentte giderek yaygınlaşıyor. Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünde 2014 yılında 20 bin, 2015 yılında 30 bin, 2016 yılında 50 bin, 2017 yılında 70 ve 2018 yılında alım garantili olanlarla birlikte 560 bin adet olmak üzere şu ana kadar 730 bin adet lavanta fidanı üretildi. Bu kapsamda Eğirdir fidanlığının Türkiye’de en fazla lavanta fidanı üreten birim olduğu açıklandı.Türkiye'de ilk defa ekolojik turizmin geliştirilmesi, kıraç ve boş arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğünce 2015 yılında tip proje ile Keçiborlu Çukurören köyünde 3 aileye 10 bin 500 TL, Keçiborlu Kuyucak köyünde 4 aileye 14 bin TL olmak üzere 7 aileye 24 bin 500 TL lavanta desteklemesi ile vatandaşlara alternatif geçim kaynağı yollarının sağlanmasından sonra çalışmalar neticesini vermeye başladı. Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak ve Çukurören köylerinde üretilen lavanta ile Türkiye üretiminin yüzde 93’ü karşılanıyor.Hoş kokusuyla her zaman süs bitkisi olarak değerlendirilen ve saç dökülmesinden uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen lavantaya ilgi ve destekler artarak devam ediyor.Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında Keçiborlu ilçesine bağlı Senir ve Güneykent beldelerinde iki ayrı bal ormanı ve 2018 yılında gelir getirici tür kapsamında 10.0 hektarlık lavanta sahası tesis edildi.Orman Bölge Müdürlüğünce 2018 yılında tesisi yapılan erozyon kontrolü sahalarına lavanta dikimi yapılarak erozyonla mücadele çalışmalarına katkı sağlanacağı bildirildi.İHA