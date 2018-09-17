ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK

ISPARTA'DA KURUMLARA 199 KİŞİ ALINACAK
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
DUYURU METNİ

            Genel Müdürlüğümüz İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığından alınan 14.09.2018 tarih ve 33395 sayılı yazıda; İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; 10 Eylül - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında devam eden TYP başvurularında, Nüfus Genel Müdürlüğü'nden KPS aracılığıyla alınan adres bilgilerinde yaşanan sorunlardan dolayı yaşanan mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 17 Eylül 2018 tarihine kadar (17 Eylül 2018 dahil) uzatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

          Kamuoyuna önemle duyurur.


DUYURU METNİ

İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Toplum Yararına Program kapsamında, 9 ay süreyle, 01 Ekim 2018 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında  ekli listede belirtilen yerlerde çalıştırılmak üzere özel güvenlik görevlisi alınacaktır. .
 
Programa katılmak isteyen kişilerin Isparta Çalışma ve  İş Kurumu  İl Müdürlüğüne 

               17 Eylül 2018 – 21 Eylül 2018 tarihleri arasında bizzat gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden  başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
 
  • Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
 
  • Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
 
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.
 
  • Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; ADNKS’de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.
                  Kamuoyuna önemle duyurur.
 
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