- Isparta’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında çeyrek finale yükselen ilk takım Isparta AÇSH İl Müdürlüğü futbol takımı oldu.‘Koşabiliyorken Koş' projesi’ kapsamında Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol turnuvası müsabakaları devam ediyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlattığı “Koşabiliyorken Koş” projesi kapsamında gerçekleştirilen kurumlar arası futbol turnuvasında yapılan maçlar sonucu çeyrek finale yükselen ilk ekip Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü takımı oldu.Atatürk Stadı’nda geçtiğimiz gün Isparta Belediyesi futbol takımı ile karşı karşıya gelen, Isparta AÇSH takımı, 30’ar dakikalık devreler sonucu 4-2’lik galibiyet elde etti.Bu sonuca göre, turnuva kapsamında çeyrek final listesine adını yazdıran ilk takım Isparta AÇSH oldu.Proje kapsamında kamu çalışanlarının spor konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla düzenlenen turnuvada 4 grup halinde mücadele eden 16 takımdan 8’i çeyrek final oynayacak, daha sonra takımlar elemeli olarak yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Final müsabakaları ise 19 Eylül’de tamamlanacak.İHA