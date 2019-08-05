Hayvanların ehliyetsiz kişilerce kesildiğinin tespit edilmesi halinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanununun ilgili maddelerine göre, yine tespit edilen kurban satış alanları dışında satış yapanlar ile belirlenen kesim yerlerinin dışında kalan ve kesim izni almadan kaçak kurban kesimi yapanlar, halkın sağlığına zarar ve çevre kirlenmesine sebebiyet vereceğinden dolayı haklarında "2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" in "Cezai Hükümler" bölümü 19. maddesine göre yasal işlemler yapılacak ve kanunun ön gördüğü cezai müeyyideler ilgili kurumlarca uygulanacaktır. Kurbanlık hayvanların bekletildiği yerlerin hayvan refahına uygun ortamiarda bulundurulmasına, kurban kesim yerlerine en fazla kurban bayramından iki gün önce getirilmesine, kurbanlık hayvanların ortak alanlarda bulundurulmamasına ve cadde, sokak, kaldırım, v.b. yerlerin kirletilmemesine özen gösterilecektir. Kurban kesimi yapan vatandaşlarımızın kesilen kurbanlıkların gövde etlerindeki şüpheli durumlarda sağlık ve hijyen bilgisi için komisyonda görevli veteriner hekimlerce et muayenesi açısından yardımcı olunacak, bütün karkas-gövde et imha edilmesi gerektiği durumda Belediye ve Özel idare tarafından iş makineleriyle gömülme işlemi yapılacaktır, Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, Köy Muhtarları, Din görevlileri, Belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile II ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine bayramı takip eden bir hafta içerisinde teslim edilecektir. Kesimi yapılan kurbanlık hayvanların sayısal verileri bildirilirken verilen rakamların kulak küpe, hayvan pasaport ve hayvan nakil belgesi ile uyumlu olması gerekmektedir, aksi halde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve gıda kanunu ile ilgili kanun maddelerince cezai işlem uygulanacaktır.

T.C.İSPARTA VALİLİĞİil Müftülüğüilgi : Kurban Hizmetleri Komisyonunun 30.07.2019 tarihli ve 3 No'lu Kararı.2019 yılı Kurban Bayramı nedeniyle, Kurban Hizmetleri komisyonu tarafından alınan kararın halkımızı ilgilendiren bölümlerinin basın ve diğer vasıtalarla kamuoyu ile paylaşılması ilgi karar gereğidir.Buna göre;Ömer Faruk ATEŞVali V.