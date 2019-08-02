ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER

ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Vatandaşlarımızın; idrak edeceğimiz Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için Kaymakamlıklar, Isparta Belediye Başkanlığı ve ilgili birimlerce aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

        1-Kaymakamlıklar:


İlçelerdeki Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklardır.
        2-Isparta Belediye Başkanlığı:
Kurban Bayramı öncesinde ve süresince gerekli piyasa denetimlerinin zabıta görevlilerince yapılmasına, çöplerin aksama olmaksızın toplanmasına, cenaze hizmetlerinde aksama olmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, itfaiye gibi 24 saat mesai esasına dayanan birimlerde görevin aksamamasına özen gösterilecektir.
        Isparta Belediyesinde gerekli telefon numaraları:

           Cenaze Hizmetleri                                      188
           Zabıta Karakolu                                          211 61 11
           Alo Zabıta                                                   153
           Santral                                                         211 60 00 
         3-İl Jandarma Komutanlığı:
           Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda, gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Komutanlık bünyesinde çıkarılan emir doğrultusunda alınacaktır.

            İl Jandarma Komutanlığında gerekli telefon numaraları:


            Jandarma İmdat                                          156
            Santral                                                         224 11 25 (4 Hat)   
                
 
4-İl Emniyet Müdürlüğü:



          Kurban Bayramı öncesinde ve süresince, vatandaşın huzur ve güvenliğini bozabilecek her konuda gerekli önleyici ve koruyucu önlemler, Müdürlük bünyesinde çıkarılan talimat doğrultusunda alınacaktır.

            İl Emniyet Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:
            Polis İmdat                                                   155
            Nöbetçi Müdürlük                                        228 14 10-20-30/5051
            Santral                                                          228 14 10-20-30


        5-Defterdarlık:


           Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız maliye ile ilgili sorunları aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.
            VİMER                                                        444 0 189
            Defterdarlık Santral                                     218 10 69 (3 hat)

        6-İl Sağlık Müdürlüğü:
 
            Kurban Bayramı öncesinde ve süresince Merkez İlçe ve İlçelerdeki hastaneler, 24 saat hizmet verecekler, kasaba ve köylerdeki sağlık ocakları en az bir nöbetçi personel ile hizmete açık olacaklardır.


            Sağlık Müdürlüğünde gerekli telefon numaraları:
            Sağlık Müdürlüğü                                        211 96 96
            Isparta Şehir Hastanesi                                213 40 00
                   

        7-AKDENİZ EDAŞ Isparta İşletme Müdürlüğü:



            Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımız elektrik ile ilgili sorunlarını aşağıdaki telefonlara bildireceklerdir.
            Elektrik Arıza                                              186
            Arıza Servisi                                                242 46 68

         8-112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü:
            Kurban Bayramı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın kendilerine veya çevresindekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa “112” yi arayarak yardım isteyeceklerdir.
 


 
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