Isparta Belediyesi Kurban Bayramına hazır



Isparta Belediyesi, halkın daha rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramlarını geçirebilmelerini hedefleyerek bayram tatili süresince 24 saat esasına göre çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Vatandaşların kentte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için bir takım önlemler alındığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen hayvan pazarının bayrama hazır hale getirildiğini ve tüm hayvanların gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiğini kaydetti.

Kurban kesim yerlerinin belirlendiğini, gerek hayvan pazarı, gerekse mezarlıklara ulaşım ile bayram süresince halk otobüslerinin ulaşım durumları, nöbetçi fırınlar ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kurban Bayramı sürecinde belediye birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

Bayram tatili süresince Zabıta, Temizlik, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri 24 saat esasına göre görev yapacak. Kurban kesim yerlerinin temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro çalışacak. Ayrıca kurban kesim ve satış yerlerinin temizlik ilaçlama ve dezenfektesi anında yapılacak. Halkın sağlığı için fırınların, unlu mamullerin, pastanelerin bayram öncesi denetimleri gerçekleştirilirken, tatil süresince de gerekli denetimlere devam edileceği kaydedildi. Diğer taraftan, bunların yanı sıra vatandaşların 24 saat boyunca her türlü şikayetlerini Alo 153'e bildirebilecekleri, cenaze hizmetlerinin de bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, itfaiyenin yangınlara, trafik kazaları ve her türlü afete karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olacağı, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün tatil süresince nöbetçi ekipleriyle hazır bulunacağı hatırlatıldı.



CANLI HAYVAN PAZARINA OTOBÜS SEFERLERİ

Canlı Hayvan Pazarına gitmek isteyen vatandaşlar için bayrama kadar Kaymakkapı meydanından saat başları otobüs seferleri düzenleniyor. Seferler saat 17.00’a kadar devam edecek.



BAYRAMDA 3 GÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Arefe günü ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayramın ilk üç günü otobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bayramın ilk günü seferler saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30’da başlayacak.



KARAAĞAÇ PAZARI CUMARTESİ GÜNÜ KURULACAK

Kurban Bayramının birinci gününün pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla o günde kurulan Karaağaç Pazarı bir gün öne çekildi. Buna göre pazar günü kurulan Karaağaç Pazarı, cumartesi günü kurulacak.



NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENDİ

Bayramın 1, 2 ve 3. günü: Yeşilyayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah. 3532 Sok. Gülcü İlkokulu altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mah. 212 Cad. No:58)

Bayramın 4.günü: Yeşilyayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah. 3532 Sok. Gülcü İlkokulu altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mah. 212 Cad. No:58), Merve Ekmek Fabrikası (Halife Sultan Mah. 3412 Sok. No: 3)