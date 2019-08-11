Yardımlaşma ve dayanışma gibi manevi değerlerin hatırlandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, iyilik ve hoşgörünün en ileri düzeyde yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğu içinde olan Isparta Kurban Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor.Kurban Bayramı dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkân, sivil toplum kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri, esnaf ve meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenlendi.Bayramlaşma programında başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ ve diğer protokol üyeleri tüm katılımcıları kapıda karşılayarak bayramlaştı. Bayramlaşmaya Isparta Milletvekilleri; TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ve Dr. Aylin Cesur da katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.Karşılamanın ardından Vali Seymenoğlu salona geçerek masaları tek tek gezdi ve konuklarla bir süre sohbet etti. Samimi bir ortamda geçen program birlik beraberlik adına güzel bir tablo oluşturdu.Programdaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada sözlerine tüm Ispartalıların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek başlayan Vali Ömer Seymenoğlu; “Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Şehir Buluşması adı altında toplu bayramlaşma programı düzenledik. Sağ olsun, gerek Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, gerek Siyasi Parti Temsilcileri, Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarımızın temsilcileriyle ve vatandaşlarımızla birlikte 2. Şehir Buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmadan büyük bir zevk ve keyif alıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız ülkemizin muhtelif yerlerinde vatandaşlarımızla ve güvenlik birimlerimizle beraber olarak birlik ve beraberlik mesajları veriyorlar. Biz de Isparta’da bunun bir örneğini gerçekleştiriyoruz. Bu duygularla ben tüm Ispartalıların, sizlerin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı vermesini temenni ediyorum. Allah bizleri nice nice milli bayramlara, dini bayramlara ulaştırsın temennisinde bulunuyorum.” dedi.