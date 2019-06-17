Camilerimiz Çocuklarla Doldu

Isparta'

İlimizde cami ve Kur’an Kurslarımıza başvuran öğrencilerin kayıtları, din görevlilerince yapılarak eğitimlere başlandı.İl Müftü Yardımcısı Şükür AKTOPRAK, İl Müftü Yardımcısı Halil TAŞ, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Süleyman GÖKMEN; Bilal-i Habeşi Camii, Halıkent Camii ve Yedişehitler Camii’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler.Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yıl, “Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun” temasıyla başlatılan Yaz Kur’an Kurslarına, bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Kurs süresince öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim öğretiminin yanında, dini bilgiler dersleri de verilecek ve pek çok sosyal aktivite gerçekleştirilecektir.